Manisa'da Süt Üreticilerine Destek Toplantısı

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Yusuf Kurucu ve beraberindeki heyet, Yunt Dağı bölgesinde bulunan süt üreticileriyle bir araya geldi. Üreticilere birlik olmaları gerektiğini anlatan Yusuf Kurucu, "Siz üretin, Büyükşehir olarak biz destek verelim. İş yükünüz ve maliyetleriniz azalsın, geliriniz artsın" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hayvancılığı güçlendirmek ve katma değer sağlamak için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Yusuf Kurucu ve beraberindeki heyet, Yunt Dağı bölgesinde süt üreticileriyle bir araya geldi. Toplantıya, Yusuf Kurucu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Salih Fulcun, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Balkan, Yunusemre Belediyesi Tarım Danışmanı Nazım Şafak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, ve Yunusemre Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Abdülkadir Yetiş ile süt üreticileri katıldı. Heyet, bölgede Tek Dam Projesi kapsamında kurulması planlanan modern üretim tesisi için belediyeye ait arsalarda da incelemelerde bulundu.

"Birlik olmak lazım"

Tek Dam Projesi'nin önemini anlatan Yusuf Kurucu, "Birlik olun. Siz üretin, Tek Dam işletmesi kurulumu için Büyükşehir olarak biz destek verelim. İş yükünüz ve maliyetleriniz azalsın, geliriniz artsın" dedi.

Otomatik sağım, süt soğutma tankı, güneş panelleriyle ucuz enerji, ucuz yem, veteriner hizmetleri ve gübre depolama merkezi inşa edilmesi planlanan Tek Dam Projesi ile ilgili üreticilere bilgi de veren Yusuf Kurucu, şöyle konuştu:

"Bu tür işletmelerle gıda sağlığını da yakından ilgilendiren ürün kalitesinin yükselmesi de sağlanır. Ürün kalitesi ve üretim miktarı yeterli olursa, Yunt Dağı bölgesinde bir mandıra işletmesi kurarak peynir, yoğurt gibi ürünler üretebiliriz. Belediyenin marketleri var, Halk Mandıra gibi. Buralarda üretimin belirli bir kısmı değerlendirilir. Süt kalitesini yükselttiğimizde başka alıcılar da buraya gelir. Onların istediği süt kalitesini burada sağlarsanız o da olur. Yem desteği, kooperatif aracılığıyla verilir. Sütün değeri artar ve bunun yanında maliyeti de düşer. Böyle ayrı ayrı damlarda olduğunda bunu sağlamak zor. Birlik olmak lazım, birlik olmadan bir şey olmaz. O yüzden bir araya gelmek çok önemli."