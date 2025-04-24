MANİSA'nın Salihli ilçesinde lise öğrencisi Emirhan Yiğen (18), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Mustafa Serin İmam Hatip Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Emirhan Yiğen'in kontrolünü yitirdiği 45 AFL 249 plakalı traktör devrildi. Yiğen, devrilen traktörünün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Yiğen'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Salihli Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Emirhan Yiğen'in cenazesi, Karaağaç Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Traktör Devrildi: Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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