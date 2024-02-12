Manisa'da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Manisa\'da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, su tankeri takılı traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü Halil İbrahim Mamur hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler, Mamur'un cenazesini otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk etti.

12.02.2024 11:21
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Mamur (60) yönetimindeki su tankeri takılı traktör, Paşaköy ile Sarıçam mahalleleri arasındaki yolda şarampole devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Mamur'un cenazesi otopsi için, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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