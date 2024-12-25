Manisa\'da Turuncu Kodlu Yağışa Hazırlık

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı turuncu kodlu uyarı üzerine harekete geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri gerekli tüm hazırlıkları yaptı. Dün gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışla birlikte zaman kaybetmeden harekete geçen ekipler, üzerleri yaprakla dolan ızgaraları temizleyerek, su akışını sağlıklı hale getirdi. Şiddetli yağışın getirdiği malzemeler ile dolan dere yataklarının da önünü açtı.

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Postacı, incelemelerinin ardından, "Sadece Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı personelimiz değil, diğer birimlerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. Büyükşehir Belediyemiz de çalışmalarımıza destek veriyor. Sorun tespit ettiğimiz ya da yurttaşlarımızdan bize gelen taleplere teker teker ulaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ferdi Zeyrek öncülüğünde 398 personelimiz, 123 aracımız ve 28 motopomp ile yurttaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sahadayız. Turuncu kodlu yağış etkisini kaybedene kadar sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.