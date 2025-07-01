Manisa'da Yangın Salihli'ye Ulaştı

YANGIN SALİHLİ'YE ULUŞTI
Manisa'nın Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında çöplük alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangında alevler Salihli ilçe sınırlarına ulaştı. Yangında 27'nci saat geride kalırken ekipler söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Haber-Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (MANİSA),
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