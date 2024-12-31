Manisa'da Yeni Yıla Hazırlık: Nöbetçi Ekipler Görev Başında - Son Dakika
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Manisa'da Yeni Yıla Hazırlık: Nöbetçi Ekipler Görev Başında

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, yeni yıla huzur içinde girebilmek için tüm ekiplerini göreve çağırdı. Nöbetçi ekipler, il genelinde hizmetlerin devamı için çalışmalara başladı.

31.12.2024 22:20  Güncelleme: 01:58
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri yeni yılı görev başında karşılayacak. Belediye hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde devam etmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için il genelinde nöbetçi ekipler görev başında olacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü nöbetçi ekipleri yurttaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi amacıyla il genelinde sahada ve masa başında çalışmalarını sürdürecek. İçme suyu, kanal arızası, ulaşım, zabıta, itfaiye ve benzeri hizmetlerle ilgili taleplere hızla yanıt verilebilmesi amacıyla tüm ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla görevinin başında olacak.

185 MASKİ Destek Birimi de yurttaşlardan gelen taleplere cevap vermek için gece boyunca çağrı almaya devam edecek. Görevli tüm birimler, 1 Ocak 2025 çarşamba günü de yurttaşların yeni yıla sorunsuz bir şekilde başlayabilmeleri için hizmet verecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, 3-sayfa, Güncel, Manisa, Yaşam, Son Dakika

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