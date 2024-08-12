Manisa'daki Orman Yangını 3. Günde Kısmen Kontrol Altında

Güncel

1) MANİSA'DAKİ ORMAN YANGINI 3'ÜNCÜ GÜNDE KISMEN KONTROL ALTINDA; 290 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

MANİSA'nın Salihli ilçesinde önceki gün saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını bugün saat 10.30 itibariyle havadan ve karadan 44 saatlik müdahale sonucu kısmen kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 290 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Salihli'nin Çelikli Mahallesi Gümüşçayı mevkiindeki ormanda önceki gün saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına 5 uçak, 10 helikopter, 40 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer, 6 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahaleye başlandı. Havanın kararmasıyla sadece 2 gece görüşlü helikopterin müdahale ettiği yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan ve karadan etkin mücadele tekrar başlatıldı. Sarp ve engeli arazideki yangını ekipler kontrol altına alabilmek için 3'üncü günde de yoğun mücadele sarfetti. Alevler, bugün saat 10.30 itibariyle 44 saatlik çalışma sonucu kısmen kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 290 hektar alanın zarar gördüğü yangında, duman tüten bölgelere ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.