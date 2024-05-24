Manisa Demirci'de Alaağaç Barajı inşaatı devam ediyor - Son Dakika
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Manisa Demirci'de Alaağaç Barajı inşaatı devam ediyor

Manisa Demirci\'de Alaağaç Barajı inşaatı devam ediyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde sulama amaçlı planlanan Alaağaç Barajı'nda inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen barajda gövde dolgusu ve dolu savak yapımına başlandı. Baraj tamamlandığında bölgedeki 4 bin 100 dekar arazi suya kavuşacak. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, barajın çiftçiler için büyük önem taşıdığını ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

24.05.2024 17:15
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Manisa'nın Demirci ilçesinde sulama amaçlı planlanan Alaağaç Barajı'nda inşaat çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ihalesi gerçekleştirilen barajda inşaatında gövde dolgusu ve dolu savak yapımına başlandı. Baraj tamamlandığında bölgedeki 4 bin 100 dekar arazi suya kavuşacak.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alaağaç sulama barajımızda inşaat çalışmaları hızlandı. Çiftçimiz için büyük önem taşıyan baraj ve gölet yatırımlarını Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde bizde yakından takip ediyoruz. Alaağaç Barajı tamamlandığında Alaağaç Mahallesi başta olmak üzere bölgedeki çiftçilerimiz tarımsal amaçlı suya kavuşacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa Demirci'de Alaağaç Barajı inşaatı devam ediyor - Son Dakika

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