Manisa'da Kula ilçesindeki buğday tarlasında yangın çıktı

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MANİSA'nın Kula ilçesindeki buğday tarlasında yangın çıktı. Alevler orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürülürken, 100 dönüm ekili alan küle döndü.

Kırsal Sarnıç Mahallesi ile Kula Peribacaları arasındaki buğday tarlasında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenler, bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla Kula, Salihli ve Selendi ilçeleri itfaiye ekipleri ile Kula Orman İşletme Şefliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Alevler, ekiplerin karadan müdahalesiyle 3 saatte söndürülürken, 100 dönüm ekili alan küle döndü.

Öte yandan Manisa'nın Kula ilçesinde önceki gün Körez, Ayazören ve Kalınharman bölgeleri, dün kırsal Seyitali Mahallesi Gargar mevkisi, Körez Mahallesi ve Evciler Mahallesi Elekçitepe mevkisindeki buğday ekili tarım arazilerinde çıkan yangınlarda, 146 dönüm tarım arazisi ile 4 dönüm maki zarar gördü.