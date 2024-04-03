Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ikinci kez belediye başkanı seçilen Ahmet Öküzcüoğlu mazbatasını aldı.
İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra belediye önüne geçen Öküzcüoğlu, burada yaptığı açıklamada, seçim çalışmalarına katkı koyan herkese teşekkür etti.
Öküzcüoğlu, kendisine oy veren vermeyen herkesi kucaklayacağını belirterek, "Bu belediye herkesin belediyesi olacak. Bu belediyemiz güçlü olacak, yine hikayeler yazacağız. Haddini bilen, hakkını bilen başkan olacağım." dedi.
Öküzcüoğlu'na Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye edildi.
Son Dakika › Güncel › Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Ahmet Öküzcüoğlu ikinci kez belediye başkanı seçildi - Son Dakika
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