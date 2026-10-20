Manisa Şehzadeler'de bir evde 42 bin 534 sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa Şehzadeler'de bir evde 42 bin 534 sentetik ecza ele geçirildi

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Manisa Şehzadeler\'de bir evde 42 bin 534 sentetik ecza ele geçirildi
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Manisa Şehzadeler'de jandarmanın bir ikamete düzenlediği operasyonda 42 bin 534 sentetik ecza bulundu ve el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 42 bin 534 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli O.U., sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda O.U. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin ikamet adresini takibe alan ekipler, eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 42 bin 534 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken şüpheli O.U. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.U., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA
ŞehzadelerGüvenlik3. SayfaManisaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Şehzadeler'de bir evde 42 bin 534 sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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