Manisa Ulaşım, Kişisel Veri Güvenliği Riski Hakkında Bilgilendirme Yaptı

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Manisa Ulaşım Hizmetleri Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANULAŞ), 25 Mayıs 2025 tarihinde bilgi sistemlerinde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle sınırlı kapsamda kişisel veri güvenliği riski oluştuğunu duyurdu.

MANULAŞ, 25 Mayıs gününde bilgi sistemlerinde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle sınırlı kapsamda kişisel veri güvenliği riski oluştuğunu açıkladı. Açıklamada, etkilenen verilerin ad, soyad ve telefon numarası gibi temel bilgilerle sınırlı olduğu ve herhangi bir finansal veri içermediği, kişisel veri güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm işlemlerin başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere ver verildi:

"MANULAŞ olarak, kişisel verilerin güvenliğine verdiğimiz önem doğrultusunda, 25.05.2025 tarihinde sistemlerimizde yaşanan teknik sıkıntı ve bu kapsamda kişisel veri güvenliğine ilişkin bir dizi önlem alma zorunluluğu nedeniyle bu bilgilendirmeyi yapma gereği duyulmuştur. Yaşanan teknik aksaklık sonucunda, sınırlı sayıda kişisel verinin güvenliği etkilenmiş olabilir. Söz konusu veriler; ad, soyad, telefon numarası gibi temel nitelikte bilgilerden ibaret olup, herhangi bir finansal veri içermemektedir. İhlal ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli bildirimler tüm yetkili kurumlara yapılmış, süreç yasal mevzuat çerçevesinde tarafımızca yürütülmektedir. Kişisel veri güvenliğine yönelik gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmakta olup konuya ilişkin çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir."