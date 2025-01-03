Manisa'ya 158 Milyon Lira Hibe Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'ya 158 Milyon Lira Hibe Desteği

Manisa'da tarım projelerine 2023'te 158,5 milyon lira hibe verildi, 2024 için yeni projeler planlandı.

03.01.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa İl Koordinatörlüğü aracılığıyla geçen yıl kentteki üreticilere 158,5 milyon lira hibe desteği verildi.

TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, tarım ve hayvancılık sektöründe katma değeri artırmak, markalaşmak, dış pazarlara açılmak amacıyla önceki yıllarda başlatılan IPARD 2 projesinin hibe ödemelerinin 2024 yılında devam ettiğini anımsattı.

Yeni başlatılan IPARD 3 programında ise 18 proje ile sözleşme imzaladıklarını aktaran Uslu, "Geçen yıl 18 projeye 66 milyon 151 bin lira hibe ödemesi yaparak IPARD 2 programını kapattık. 2024'te başlayan IPARD 3 programında ise 18 proje ile sözleşme imzaladık. 5 projeye 25 milyon lira avans ödemesi olmak üzere, iki programda toplamda 23 projeye 91,6 milyon lira hibe ve avans ödemesi gerçekleştirmiş olduk." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de Manisa'da geçen yıl "Kırsal Kalkınma Yatırımları" programı kapsamında 12 projenin uygulamaya aldığını bunlardan 9'unun tamamlanarak faaliyete geçtiğini ve 134 kişiye ilave istihdam sağlandığını kaydetti.

Destek verilen projeler arasında zeytinyağı tesisi, balık üretim tesisinin yanında, makine, ekipman ve sulama destekleri yer aldığına dikkati çeken Öztürk, "İlimizde bu projelere 2024 yılı sonu itibariyle toplam 66 milyon 919 bin lira hibe ödemesi gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Hibe Desteği, Ekonomi, manisa, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'ya 158 Milyon Lira Hibe Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
15:10 Narin davasında Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz
14:25 Ferdi Tayfur, Ata Demirer’e hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
13:17 Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
20:43 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı İşte Ferdi Tayfur’un film gibi hayatı 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
20:39 Siyasilerden Ferdi Tayfur için ardı ardına taziye mesajları Siyasilerden Ferdi Tayfur için ardı ardına taziye mesajları
20:23 Apartmanda çıkan yangında 9 aylık bebek hayatını kaybetti Apartmanda çıkan yangında 9 aylık bebek hayatını kaybetti
20:16 AK Partili Şamil Tayyar’dan ’Ahmet Türk’ sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
20:04 Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmelere başladı Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmelere başladı
19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
19:46 Zelenskiy’den dikkat çeken Suriye adımı: Yeniden başlatmak istiyoruz Zelenskiy'den dikkat çeken Suriye adımı: Yeniden başlatmak istiyoruz
19:45 ABD’de 14 kişiyi katleden saldırgan kendini videoyla tanıtmış ABD'de 14 kişiyi katleden saldırgan kendini videoyla tanıtmış
19:16 Serdal Adalı, futbolcuların maaşlarını ödedi Serdal Adalı, futbolcuların maaşlarını ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 15:33:32. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'ya 158 Milyon Lira Hibe Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.