Otomobil fabrikası kurulacak ilde Çin sokağı da açılıyor - Son Dakika
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Otomobil fabrikası kurulacak ilde Çin sokağı da açılıyor

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Çinli otomotiv firması BYD'nin yatırımlarının ardından şehirde sosyal hayatı kolaylaştıracak bir 'Çin Sokağı' oluşturmayı planladığını açıkladı. Zeyrek, Manisa'ya gelecek yaklaşık 3 bin Çinli için gerekli altyapıyı oluşturacaklarını belirtti.

26.11.2024 10:48  Güncelleme: 11:56
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Çinli otomotiv firması BYD'nin Manisa'daki yatırımıyla birlikte şehirde görev yapacak Çinlilerin sosyal hayatlarını sağlamak üzere bir "Çin Sokağı" oluşturmak istediğini belirtti.
Zeyrek, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirde yatırım kararı alan BYD firmasının yetkilileriyle yaptıkları görüşmede yatırımla birlikte yaklaşık 3 bin Çinlinin Manisa'ya çalışmaya geleceğini, fabrikanın inşa sürecinde konteynerlerde barınacak Çinlilerin daha sonra Manisa'ya yerleşeceğini öğrendiğini söyledi.

ÇİNLİLERE ÖZEL ALTYAPI

Manisa'da kurulacak fabrikada çalışacak Çinlilerin Manisa'da yaşaması için gereken altyapıyı sağlayacaklarını vurgulayan Zeyrek, şöyle konuştu: Manisa'da 601 nitelikli fabrika var ama maalesef beyaz yakalıların birçoğunun çevre illerde yaşadığını ve parasını oralarda harcadığını gördük. Ben artık bunun son bulmasını istiyorum. Manisa'da kazanılan paranın Manisa'da kalmasını istiyorum. Bunun için bazı altyapıları oluşturmak gerekiyor. Öncelikle yeme ve içme altyapısını, sosyal hayat altyapısını, kültürel altyapıyı ve nitelikli barınma ihtiyacı altyapısını sağlamamız gerekiyor.

İLK "ÇİN SOKAĞI" İÇİN LALELİ MAHALLESİ'NDE KURULACAK

Kentin otel ve eğitim altyapısıyla da yeni yatırımlara hazırlıklı olması gerektiğini, bu amaçla çeşitli imar düzenlemeleri ve yatırım görüşmelerinin bulunduğunu dile getiren Zeyrek, BYD'nin yatırımıyla aslında hiç alışık olmadıkları bir kültürle karşı karşıya kalacaklarına işaret etti.

Çinlilerin yemek ve eğlence kültürlerinin çok farklı olduğunu aktaran Zeyrek, "Ben istiyorum ki gelen yaklaşık 2 bin 500-3 bin Çinli kardeşimiz Manisa kültürüyle ve Manisalı vatandaşlarımızla kucaklaşsın. Manisa'da kazandıkları para Manisa'da kalsın. Bununla birlikte kendilerinin yeme içme ve eğlence gibi sosyal hayatlarını sağlayabilecek olan bir Çin Sokağı oluşturmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

ÇİNLİLER ÇOK NİTELİKLİ KONUTLARA YERLEŞECEK

"Çin Sokağı" için ilk etapta Laleli Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin bulunduğu alanda hazırlık yaptıklarını belirten Zeyrek, şu bilgileri verdi: Çok nitelikli konutlar olacak orada. Yalnızca konut, ofis, kültür merkezi, alışveriş merkezinden oluşan çok büyük bir kompleksten bahsediyorum. Burada bir tane pasajı biz Çin Sokağı olarak tasarlıyoruz. Bunun da yeterli gelmeyeceğini görüyorum. İlk adım olarak bu atılacak. Bundan sonra yapılacak olan bu şekilde imar planlamalarındaki alanlarda da bugün Çin olabilir, yarın başka toplumlardan ve milletlerden de yatırımlar da gelebilir. Onların hepsine hizmet verebilecek, onları ilk başta anlayıp, bir süre sonra şehre adapte edebilecek olan projelerin hepsinin altına imza atacağım.

ÖRNEK ÇALIŞMA OLACAK

Zeyrek, bu düşüncesini BYD yetkilileriyle paylaştığını ve memnuniyetle karşılandığını anlatarak, "Bana 'Gerçekten bizi bu samimiyetle mi karşılayacaksınız?' diye bir soru sordular. Evet, biz kendilerini bu samimiyetle karşılayacağız. Diğer fabrikalarda çalışan yabancılar için de benzer uygulamalar yapacağız." diye konuştu.

Otomotiv yan sanayisindeki Çinli firmaların yatırımlarıyla birlikte Çinli çalışan sayısının 10 binlere, aileleriyle birlikte ise 50 binlere kadar çıkabileceğini öne süren Zeyrek, bunun kültürel faydalarının görmezden gelinmemesi gerektiğini, onların kente ve Türk kültürüne uyumu konusunda örnek bir çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi.

Otomobil fabrikası kurulacak ilde Çin sokağı da açılıyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Otomobil fabrikası kurulacak ilde Çin sokağı da açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ahmed Mehmed:
    Doğu Türkistan bu haldeyken diktirip gitsinler 8 1 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    dinazor yapın ejderha yapın çinliler çok sever. bir zamanda m.gökçek çinliler için lunapark yapmıştı, elinde patladı. 0 2 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı:
    Atma ZİYAAAAA! 1 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Sokak köpekleri acil koruma altına alınmalı . Çinlilere yem olmamalı. 1 0 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    DESENE ŞİMDİ ORMANLARDA KUŞLARIN YİYECEĞİ BÖCEKLERİN NESİLLERİ YOK OLACAK ARTIK SİMİTCİ TABLASINDA BÖCEK SATACAK 0 0 Yanıtla
  • halil eles:
    açın açın gelsin virüsler 0 0 Yanıtla
  • Taşkın Karakuş:
    Çin istilası olsun sonra görürüm sizi?? 0 0 Yanıtla
  • Cosdan:
    Çinlimiz eksikti.fabrika kurup kendi insanını da çalıştıracaksa Türkiye’de fabrika kurmasının ne anlamı var.çok mu lazım Çin’in Türkiye’de fabrika kurması.bence çok yanlış.dünyanın en kalabalık ülkelerinden birinin yayılmacı politikasına izin vermemeliyiz.biz bir Afrika ülkesi gibi hammaddemizi Çinlilere kullandırıp araba yaptıracağız üstelik çalışan işçiside Çinli olacak 0 0 Yanıtla
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