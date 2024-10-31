Manş Denizi'nde 4 Göçmen Hayatını Kaybetti

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Fransa'dan Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşmaya çalışan 4 düzensiz göçmen hayatını kaydetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer, hava koşullarının denize açılmaya daha uygun olması nedeniyle son günlerde çok sayıda göçmen teknesinin Manş Denizi'ne açıldığını belirtti.

Pas-de-Calais vilayetine bağlı Hardelot açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin zor durumda olduğuna ilişkin alınan ihbar üzerine harekete geçen kurtarma ekipleri denize düşen 15 düzensiz göçmeni helikopter yardımıyla kıyıya taşırken, kazada bir göçmen öldü.

Ayrıca Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais'nin farklı sahillerinde 3 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Bu yıl Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 60'a çıktı.

3 Eylül'de 12 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kaza, bu yıl Manş Denizi'nde kaydedilen "en ölümcül düzensiz göçmen kazası" olarak kayıtlara geçmişti.

Yaklaşık 30 bin düzensiz göçmen, geçen yıl Manş Denizi'ni geçerek Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmıştı.

İngiltere ve Fransa düzensiz göçmen akışını önlemek için güvenlik tedbirlerini sıkılaştırma konusunda uzlaşmıştı.