Manş Denizi'nde göçmen teknesinde facia: 5 ölü

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- Manş Denizi'ni geçmeye çalışan göçmen teknesinde facia: 5 ölü

PARİS - Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi'ni geçmeye çalışan bir göçmen teknesinde 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'dan İngiltere'ye gitmek üzere tekneyle açılan göçmenlerin yolculuğu faciayla sonuçlandı. Fransa Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, 110 kişinin bulunduğu teknede panik yaşandığı, 3'ü erkek, 1'i kadın, 1'i çocuk olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Teknenin yerel saatle 05.00 civarında Wimereux kasabasından yola çıktığı aktarıldı. Denizde başlatılan arama-kurtarma operasyonunun sürdüğü ifade edilirken, kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

"Bu trajediler durdurulmalı"

İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, 5 göçmenin ölümünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu trajedilerin durması gerekiyor. Hükümet bu ticareti sona erdirmek, tekneleri durdurmak ve sonuçta insan kaçakçılığı çetelerinin iş modelini kırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor, böylece artık hayatları riske atmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Göçmenlerin umuda yolculuğu faciayla bitiyor

Öte yandan, dünyanın en işlek nakliye yollarından biri olan Fransa ve İngiltere arasındaki Manş Denizi'nde görülen güçlü akıntılar, tekneler için geçişi tehlikeli hale getiriyor. Manş Denizi'nde en son 3 Mart'ta 7 yaşındaki bir kız çocuğu, aşırı yüklü göçmen teknesinin alabora olması hayatını kaybetmişti.

Manş Denizi ve Kuzey Denizi Valiliği'ne göre geçtiğimiz yıl Manş Denizi'nde 12 göçmen hayatını kaybetti.