Manyas\'ta Ayçiçeği Hasadı Sona Erdi

Güncel

Manyas ilçesinde eylül ayı ile birlikte hasadına başlanan yağlık ayçiçeği alımları sona erdi.

İlçede üretilen ayçiçeğinin büyük bir bölümü Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifince alındı.

Bu yıl da üreticilerin beklentilerinin üzerinde açıkladığı ön alım fiyatı ile üreticilerin tercih ettiği kurum olduğunu söyleyen Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanı Sadettin Kalpakçı şunları kaydetti:

"Bu yıl Manyas genelinde 28 bin dönüm ekim gerçekleşti, mevsimin kurak gitmesi ayçiçeğinin ihtiyacı olduğu zamanda yağışların olmaması nedeniyle verimler beklentilerin altında kaldı. Gerek açıkladığımız fiyat gerekse yağ oranlarındaki artışlar üreticimizin tesellisi oldu.

Bu yıl rekolte beyannamesi veren 320 ortağımızdan 2 bin ton ürün alımı gerçekleştirdik, alım kampanyamız biter bitmez yeni ekim dönemi için üreticilerimize ayni ve nakdi kredi çalışmalarına başlanıldı.

Bu amaçla kooperatifimizde satışını yaptığımız tüm ürünlerde Eylül 2025 vadeli kampanyalı satışlara başladık. Gerek tarımsal gerekse hayvansal üreticilerimizin ihtiyaçlarını giderecekleri zaman kooperatifimize uğrayarak kampanyalar hakkında bilgi almaları kendi menfaatleri için uygun olacaktır."