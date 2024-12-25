Maputo'da Hapishane Firarı

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Mozambik'in Maputo şehrinde bulunan maksimum güvenlikli bir hapishanede tutulan mahkumlardan pek çoğu firar etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, gardiyanları etkisiz hale getiren çok sayıda mahkum, silahlanarak hapishaneden kaçtı.

Sosyal medyada Maputo'da ellerinde kelepçelerle dolaşan bir adamın görüntüleri yayılırken, bazı kullanıcılar mahkumların Noel kutlamalarından, bazılarıysa ülkede devam eden protestoların neden olduğu kargaşadan faydalanarak kaçtığını belirtti.

Kaçan mahkumların sayısı henüz netleşmedi.