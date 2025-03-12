Maradona Davası Başladı

BUENOS AIRES, 12 Mart (Xinhua) -- Futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölümünde ihmali olmakla suçlanan 7 sağlık çalışanının yargılanmasına ilişkin dava salı günü Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te başladı. Mahkeme binası önünde toplanan büyük bir kalabalık davayı yakından takip ederken, Maradona hayranları adalet çağrısında bulundu.
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