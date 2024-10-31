Marangozlukta Kadın Gücü

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Açık lisede okuyan 17 yaşındaki Sima,10 yıldır babasından marangozluk mesleğini öğreniyor

Asker veya hukukçu olmak isteyen kız, 10 yıldır ahşaba şekil veriyor

BATMAN - Batman'da yaşayan 17 yaşındaki Sima Elhilali, 10 yıldır babasının yanında marangozluk yapıyor. Açık öğretimden lise eğitimini sürdüren Elhilali, askeri alanda veya hukuk okumak istiyor.

Merkez Şafak Mahallesi'nde 7 yaşından beri marangozluk yapan babasının yanında zanaat öğrenen Sima Elhilali, açık öğretimden lise eğitimini de sürdürüyor. Liseyi bitirdiğinde askeri alanda veya hukuk eğitimi almak istediğini söyleyen Elhilali, dükkanda matkap, tutkal vurma, bant ve freze gibi işler yaparken insanların şaşkın bakışlarıyla karşılaştığını belirtti. Elhilali, "Genellikle inşaata babam gidiyor, ben gitmiyorum. Babam diyor ki, 'Ağır iş olduğu için yapmana gerek yok, başka masaüstü işlerde çalışabilirsin.' Kadınların bu meslekte daha fazla yer alması gerekiyor. Kadının değdiği her yer güzelleşiyor. Kadınlar ve erkekler birlikte çalışabilir" dedi.

Babasının neredeyse 40 yıldır marangozluk yaptığını anlatan Elhilali, "10 yıldır çocukluğumdan beri buraya gidip geliyorum. Bu meslekte ilerlemek istiyorum. Gelecekte kendi işimin içinde aktif olmak, çalışabilmek istiyorum. Bir kadın olarak bu mesleği bilmek bile yeterli. Meslek, genellikle erkekler tarafından yapıldığı için kadın görünce insanlar şaşırıyor. Genç yaşta insanlara örnek olmak mutluluk veriyor" şeklinde konuştu.