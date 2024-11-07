Marapi Yanardağı Faaliyete Geçti

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CAKARTA, 7 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde bulunan Marapi Yanardağı yeniden faaliyete geçerek 800 metreye kadar volkanik kül püskürttü.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi perşembe sabahı yerel saatle 08.54'te gerçekleşen patlamanın, kraterin doğusu ve kuzeydoğusuna doğru ilerleyen kül bulutları oluşturduğunu bildirdi.

Bölge sakinleri kraterin 4,5 kilometre yakınında herhangi bir faaliyette bulunmama konusunda uyarıldı. Yanardağın yamaçlarından doğan nehirlerin kıyısında yaşayanlara ise şiddetli yağış sırasında olası lav akıntılarına karşı tetikte olmaları tavsiyesi yapıldı.

Sismik olarak aktif Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Marapi Yanardağı, Endonezya'nın 127 aktif yanardağından biri.