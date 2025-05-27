Maraş Parkı Yenilendi

Türk askerinin Kosova'da Barış Gücü olarak göreve başlamasının 25'inci yıl dönümü vesilesiyle Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bulunan Maraş Parkı, yenilenerek hizmete açıldı.

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen Maraş Parkı'nın yenileme projesi tamamlanmasıyla parkın açılış töreni yapıldı.

Törene, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı İstihkam Albay Ersin Çelikkanat, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığından gelen heyet ile ülkedeki Türk ve yerel kuruluşların temsilcileri katıldı.

Başkonsolos Doğan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çeşitli kurumlarıyla Kosova'nın yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Türk askerinin yıllar içerisinde gerçekleştirdiği projelerle Kosova'da örnek gösterildiğine işaret eden Doğan, "Türk askeri yalnızca Kosova'nın savunmasına değil; eğitimine, kültürüne, ekonomisine, sağlığına her yönde geliştirdiği projelerle katkıda bulunmaktadır." dedi.

Albay Çelikkanat da Kosova halkının faydalanması için birçok alanda sayısız projeler gerçekleştirdiklerini belirterek "İcra ettiğimiz açılış törenleri, Kosova halkıyla olan birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ruhumuzu, tarihi dostluğumuzu ortaya koyan, geliştiren ve pekiştiren önemli faaliyetlerimizden birini oluşturmaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından projenin açılış kurdelesi kesildi ve davetliler parkı gezdi.

Proje kapsamında, Maraş Parkı'ndaki amfi tiyatro, oturma bankları, atık kutuları ve aydınlatma lambaları yenilendi. Parkın peyzaj işleri yapıldı ve Mehmetçiğin Kosova'da göreve başlamasının 25'inci yıl dönümü vesilesiyle parka 25 çam fidanı dikildi.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da Barış Gücü olarak görev yapıyor.