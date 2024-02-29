Mardin 1. Kitap Fuarı Sonuçlandı - Son Dakika
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Mardin 1. Kitap Fuarı Sonuçlandı

Mardin 1. Kitap Fuarı Sonuçlandı

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mardin 1. Kitap Fuarı, Artuklu Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi. Fuarda, on binlerce kişi 70 yayınevinin standında yer alan 200 bin kitabı inceleme ve satın alma fırsatı buldu. Ayrıca, tanınmış yazar, şair, sunucu, psikolog, toplum bilimci ve gazetecilerin katıldığı söyleşi ve imza günleri düzenlendi.

29.02.2024 14:39
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Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mardin 1. Kitap Fuarı sona erdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dinlerin ve dillerin asırlardır bir arada hoşgörü içerisinde yaşadığı Mezopotamya'nın incisi, taşların ilmek ilmek işlendiği, dar sokakların geçmişi geleceğe fısıldadığı, kültür, sanat ve gastronomi şehri Mardin'de, ilk defa bir kitap fuarı düzenlendi.

Artuklu Fuar Alanında 19- 28 Şubat'ta düzenlenen fuarda, çocuk, öğrenci, genç ve yaşlı olmak üzere on binlerce kişi 70 yayınevinin standında yer alan 200 bin kitabı inceleme ve satın alma fırsatı buldu.

Vatandaşlar, alanında tanınmış yazar, şair, sunucu, psikolog, toplum bilimci ve gazetecilerin yer aldığı onlarca şahsiyet ile söyleşi ve imza günü dolayısıyla bir araya gelme fırsatı yakaladı.

Kaynak: AA

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