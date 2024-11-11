Mardin\'de 34 Firari Hükümlü Yakalandı

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan arananların bulunduğu 34 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, farklı suçlardan arananların yakalanması için kent genelinde 4- 10 Kasım'da çalışma yapıldı.
Çalışmada, aralarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan 2 kişinin de olduğu 34 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 20'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 14 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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