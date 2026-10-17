Mardin'de 4. Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri 5 günlük programla başladı - Son Dakika
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Mardin'de 4. Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri 5 günlük programla başladı

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Mardin\'de 4. Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri 5 günlük programla başladı
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Mardin'de düzenlenen 4. Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri, Artuklu Üniversitesi'ndeki törenle başladı. Önceki üç yılda üç gün süren etkinlik bu yıl 5 güne çıkarıldı; 670 film içinden finale kalan 20 kısa ve 5 uzun metraj yapıt değerlendirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilen "4. Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneğince düzenlenen festivalin açılışı, Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonu'nda törenle yapıldı.

Sunuculuğunu Tuğba Özay'ın yaptığı törende konuşan festival başkanı ve yapımcı Zeki Sincar, memleketinde bu yıl festivalin dördüncüsünü düzenlemenin gururunu yaşadığını belirtti.

Festivalin önceki 3 yılda üçer gün sürdüğünü belirten Sincar, bu yıl bakanlığın takdiriyle 5 güne çıkarılan festivalin söyleşiler, gösteriler ve mini tiyatro oyunlarıyla dolu dolu geçeceğini kaydetti.

Etkinliklere herkesi beklediklerini, özellikle gençlere yönelik söyleşilerin yapılacağını kaydeden Sincar, şöyle konuştu:

"Söyleşileri çok olumlu ve başarılı buluyoruz. Çünkü öğrencilerin o gözlerindeki pırıltı bizi çok mutlu ediyor. Mardin'de çekilen diziler, sinema filmlerini artık Mardin'in kendi yerel insanı gençlerimiz çeksin istiyorum. Yönetmenler yetişsin, senaristler yetişsin, yazarlar yetişsin, yapımcılar çıksın. Tek hedefim bu olduğu için ben bu yola çıktım. 4 sene oldu. Umarım inşallah gençleri artık yönetmen olarak projelerde görmüş oluruz. Tabii birçok oyuncuyu da şu anda oyuncu eğitmenleri eğitimleri almaya başladı. Bu bizi çok mutlu ediyor. Zaten hedeflediğimiz nokta bu."

"En çok film festivali aslında Mardin'e yakışıyor"

Festival direktörü sanatçı Mihriban Er ise geçen yıl düzenlenen festivalde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" aldığını anımsattı.

Oyuncu olarak sahnede yer almanın heyecan verici olduğunu, film festivali direktörü olarak sahnede bulunmanın ise kendisine gurur ve onur verdiğini belirten Er, 5 gün sürecek festivalde film gösterimleri, oyuncularla söyleşiler ve stand-up gösterilerinin düzenleneceğini, kapanış töreninin ise ayın 21'inde yapılacağını kaydetti.

Festival kapsamında ayrıca usta oyunculara yine Yaşam Boyu Onur Ödüllerinin verileceğinin altını çizen Er, "Mardin'e bu festival nazar boncuklu yakıştı. Mardin dillerin, dinlerin, kültürlerin bir arada olduğu bir şehir. Sinema da öyle. Sinemada sınırları yaklaştıran, coğrafyaları birleştiren insanı insana anlatan en evrensel dil. Mardin de böyle bir yer. Diller, dinler hepsi bir arada, insanlar bir arada. En çok film festivali aslında Mardin'e yakışıyor." dedi.

Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneği Başkanı Adem Sincar da festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tuğba Özay da Mardin'in çok sevdiği bir şehir olduğunu, kenti uzun yıllardır birçok kez ziyaret ettiğini belirtti.

Sanatın birleştirici, bütünleştirici, barışı ve kardeşliği temsil eden bir güç olduğunu, kültürün dünyaya tanıtılmasına katkı sağladığını belirten Özay, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Festival kapsamında yarışmaya katılan 670 film arasından finale kalan 20 kısa film ve 5 uzun metrajlı film değerlendirmeye alınacak.

Törene Boğaç Aksoy, Adnan Koç, Nilay Toprak, Mahmut Mardinli ve Yağmur Demircioğlu'nun da aralarında bulunduğu sanatçılar katıldı.

Film gösterimleri, tiyatro oyunları ve söyleşilerle sürecek festival 21 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA
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