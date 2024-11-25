Mardin\'de 50 Kişi Yakalandı

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Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan arananların bulunduğu 50 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 18-24 Kasım'da kent genelinde çalışma yapıldı.

Çalışmada, aralarında "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 2 kişinin de olduğu 50 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 38'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 12 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.