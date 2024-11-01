Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır Kapı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilmeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan M.C. (26) ve C.A.K. (23) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Araç Devrilmesi: 2 Yaralı - Son Dakika
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