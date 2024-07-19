Mardin'de bir kişi evinin damından düşerek hayatını kaybetti

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Mardin'in Midyat ilçesinde bir kişi evinin damından düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal İzbırak Mahallesi'nde yaşayan Hanna Aykurt'un (68) evinin damından düştüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler Süryani asıllı Aykurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.