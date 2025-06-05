Mardin'de Cevizli Sucuk Üretimi Bayramda Artıyor - Son Dakika
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Mardin'de Cevizli Sucuk Üretimi Bayramda Artıyor

05.06.2025 11:19
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Kurban Bayramı'nda Mardin'de cevizli sucuk talebi artarken, üreticiler yoğun mesai harcıyor.

Mardin'de geleneksel yöntemlerle üzüm suyu ve cevizle hazırlanan cevizli sucuk üretimi, Kurban Bayramı dolayısıyla arttı.

Tarihi kentte asırlardır üretilen glikoz içermeyen cevizli sucuk, doğallığı ve sindirim kolaylığıyla bayramlarda şeker, çikolata ve baklavaya alternatif lezzet sunuyor.

Bol miktarda potasyum, demir, A ve B vitamini içermesi dolayısıyla tüketilmesi önerilen cevizli sucuk üreticileri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi talebi karşılayabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Evlerde kadınların ipe dizdikleri cevizler, daha sonra tesislere getirilerek pekmez ya da üzüm suyundan odun ateşinde hazırlanan bulamaca batırılarak kurumaya bırakılıyor.

Hazır hale getirilen ve vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ürünler, Türkiye'nin pek çok yerine de gönderiliyor.

"Bütün illere kargoyla gönderiyoruz"

Üreticilerden Ramazan Admış, AA muhabirine, geleneksel yöntemlerle dedelerinden öğrendiği cevizli sucuk yapımını sürdürebilmek ve yaygınlaştırabilmek için Yalım Mahallesi'nde Zınnar mevkisinde tesis kurduğunu söyledi.

Evlerde kadınların iplere taktıkları cevizleri alarak tesiste asırlık bir gelenekle cevizli sucuk yaptıklarını anlatan Admış, şöyle konuştu:

"Tatlı olduğu için bayramda daha çok tüketiliyor. Cevizli sucuk bayramın vazgeçilmez ve asırlık lezzetlerinden olduğu için mesaiye başladık ve yoğun çalışıyoruz. Diğer aylarda 200-300 kilogram yapıyorsak bayramlarda 4-5 kat artıyor. Talep çoğaldıkça arkadaşlarımızla beraber daha çok üretmeye çalışıyoruz. Diyarbakır başta olmak üzere hemen hemen bütün illere kargo ile gönderiyoruz. Yaptığımız sucuk çok lezzetli ve kıvamı yerinde. Müşterilerimizden güzel mesajlar alıyoruz."

"Vatandaşlarımızın ağzını tatlandırmak için çabalıyoruz"

Tesiste çalışan kadınlardan Tuğba Özer (20) de bayram dolayısıyla yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirtti.

Geleneksel ürünler yaptıklarını kaydeden Özer, "Yoğun bir mesaiye başladık. Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın ağzını tatlandırmak için çabalıyoruz, uğraşıyoruz. Mutluyuz, huzurlu çalışıyoruz. İşimizden de memnunuz." ifadelerini kullandı.

Evde annesi ve kızıyla birlikte cevizleri ipe dizen Meral Admış ise ailece geçimlerini evde çalışarak sağladıklarını anlattı.

Günlük 50 kilogram cevizi ipe dizdiklerini, bayram yaklaşınca bu rakamın yaklaşık 200-250 kilogram olduğunu bildiren Admış, "Çok yoğun çalışıyoruz. Çocuklarımızın rızkını çıkarmaya çalışıyoruz. Çok lezzetli olduğu için biz de tüketiyoruz." diye konuştu.

Kızı Necla Admış da cevizli sucuğa olan rağbet dolayısıyla özellikle bayram öncesinde birçok kadının evde çalışma olanağı yakaladığını ifade etti.

Kurban Bayramı için çok sayıda cevizi ipe dizdiklerini bildiren Admış, "Bu da bizim kazancımız oluyor. Ev kadınlarının kendi ayakları üzerinde durması lazım. Başka yere gideceklerine evde para kazanabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Şeker ve çikolataya alternatif cevizli sucuk tercih ediliyor"

Çarşı merkezinde yöresel ürünlerin satıldığı işletmenin müdürü Ayhan Abrek ise Kurban Bayramı öncesi hem turistler hem de kentte yaşayanlar için hazırlıklarını sürdüklerini söyledi.

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ürünlerin daha çok tercih edildiğine işaret eden Abrek, şunları kaydetti:

"Şeker ve çikolataya alternatif olarak cevizli sucuk daha çok tercih ediliyor. Bununla ilgili de hazırlıklarımızı yaptık. Tercih edilmesinin sebebi doğal olması. Tamamen doğal olan ürünleri de bütün müşterilerimize tavsiye ediyoruz."

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Gastronomi, Cevizli, Güncel, mardin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Cevizli Sucuk Üretimi Bayramda Artıyor - Son Dakika

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