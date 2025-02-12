Mardin\'de Cip ile Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

Güncel

MARDİN'in Midyat ilçesinde cip ile traktörün çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Midyat ilçesi, Midyat- Dargeçit karayolunun 10'uncu kilometresindeki kırsal Bağlarbaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 34 EOK 052 plakalı cip ile traktör, çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör ters dönerken, kazada araçlardaki Ali A. (61), Davut A. (15) ve Şükrü U. (45) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde kalbi duran Ali A.'yı kalp mesajıyla hayata döndürdü. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali A. ve Davut A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,