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Mardin'de çocuklara yüzme projesi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 'Başaklar diyarının çocukları haydi yüzmeye projesi' kapsamında protokol imzalandı. Proje ile yaklaşık 8 bin çocuğa yüzme sporuyla buluşma imkanı sağlanacak.

Mardin\'de çocuklara yüzme projesi
16.12.2023 - 17:45,
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "Başaklar diyarının çocukları haydi yüzmeye projesi" kapsamında protokol imzalandı.

Kızıltepe Kaymakamlığı toplantı salonunda, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Akdağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, Kızıltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdurrahim Aslan ve Kızılgüç Spor Kulübü Başkanı İbrahim Halil Erkan arasında protokol imzaladı.

Kaymakam Şahin, burada yaptığı açıklamada, çocuklar için oluşturulan projede yaklaşık 8 bin çocuğa ulaşılacağını belirterek, çocukları yüzme sporuyla buluşturmak, bu sporda kendilerini geliştirmelerini ve okul dışındaki vakitlerini kaliteli geçirmeleri için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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Abdullah Şahin, Kızıltepe, Gençlik, Mardin, Son Dakika

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