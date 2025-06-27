Mardin\'de Evden 2 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, atık biriktirildiği belirlenen evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi 13. Sokak'taki 3 katlı binada yalnız yaşayan bir kişinin evinden kötü kokular yayılması üzerine belediyeye ihbarda bulunuldu.???????

Adrese giden zabıta ekipleri, evde çöp ve atık biriktirildiğini tespit ederek belediyenin temizlik ekiplerini yönlendirdi.

Ekiplerin çalışmasıyla evden 2 kamyon çöp ve çeşitli atık çıkarıldı.