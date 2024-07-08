Mardin'de Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı

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Mardin'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçta hasar oluştu.

Kızıltepe- Artuklu kara yolunun Türkmen Deresi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 69 AAD 346 plakalı hafif ticari aracın ön bölümünde yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Bu sırada arkadan gelen bir kamyon hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Hem yangın hem de kamyonun çarpması hafif ticari araçta hasara yol açtı.