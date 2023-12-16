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Mardin'de iki dağ arasındaki Yardere, görsel şölen sunuyor - Son Dakika
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Mardin'de iki dağ arasındaki Yardere, görsel şölen sunuyor

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Dara antik kenti yakınlarında bulunan ve doğal güzelliği dikkat çeken Yardere Şelalesi, ziyaretçilerini büyülüyor. Doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andıran Yardere, sararıp dökülen yapraklarla kartpostallık görüntüler oluştururken soğuk havaya rağmen doğa tutkunlarının, fotoğraf sanatçılarının ve gezginlerden yoğun ilgi görüyor.

Mardin\'de iki dağ arasındaki Yardere, görsel şölen sunuyor
16.12.2023 - 23:12,
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Mardin'de iki dağ arasındaki Yardere, görsel şölen sunuyor

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Dara antik kenti yakınlarında bulunan ve doğal güzelliği dikkat çeken Yardere Şelalesi, ziyaretçilerini büyülüyor.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Dara antik kenti yakınlarında bulunan ve doğal güzelliği dikkat çeken kırsal Yardere, doğası, temiz havası, şelalesi ve manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Mardin'in 2 bin 300 yıllık Dara Antik Kenti'ne 6 kilometre uzaklıkta bulunan çorak iki dağ arasında yer alan ve doğal şelalesi ile kenti ziyaret edenlerin her mevsim tercih edilen rotaları arasında bulunan Yardere, görsel bir şölen sunuyor.

Doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andıran Yardere, sararıp dökülen yapraklarla kartpostallık görüntüler oluştururken soğuk havaya rağmen doğa tutkunlarının, fotoğraf sanatçılarının ve gezginlerden yoğun ilgi görüyor.

Diyarbakır'dan kenti ziyaret ettiğini belirten Mehmet Polat isimli gezgin, sosyal medya aracılığıyla keşif ettikleri Yardere'yi çok beğendiklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA
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Dara Antik Kenti, Artuklu, Mardin, Son Dakika

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