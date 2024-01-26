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Mardin'de Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar Yaşandı - Son Dakika
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Mardin'de Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar Yaşandı

Mardin'de Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Diyarbakır kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle, ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ekiplerince yolda temizleme çalışmaları başlatılırken, Valilik de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Mardin\'de Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar Yaşandı
26.01.2024 - 18:41,
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MARDİN'de Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Diyarbakır kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle, ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ekiplerince yolda temizleme çalışmaları başlatılırken, Valilik de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarılarını yaptığı Mardin'de, Diyarbakır kara yolunda kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşandığı yolda temizlik çalışması başlattı. Mardin Valiliği'nce yapılan duyuruda, "Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: DHA
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