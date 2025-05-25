MARDİN'in Midyat ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Şehmus Atuğ (63), ekiplerin yaptığı aramada dağlık bölgede ölü bulundu.
Midyat ilçesinin kırsal Kayalıpınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden çıkan Şehmus Atuğ'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, Atuğ'un dağlık bölgede cansız bedeni buldu. Atuğ'un cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Kaybolan Şehmus Atuğ Ölü Bulundu - Son Dakika
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