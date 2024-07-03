Önünü kestiği kayınvalidesini terlikle dövüp öldürmeye çalıştı - Son Dakika
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Önünü kestiği kayınvalidesini terlikle dövüp öldürmeye çalıştı

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Mardin'de S.D.Ç., ablasıyla birlikte kayınvalidesini terlikle dövdü ve ardından arabayla çarptı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan kayınvalide serbest bırakılan şahsın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

03.07.2024 11:51
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Mardin'de yaşanan olayda bir gelin, ablasıyla önünü kestiği kayınvalidesi Neriman Çekin'i, ayağından çıkardığı terlikle darbedip, ardından otomobiliyle çarparak yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan kaynana, gelininin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

ÖNÜNÜ KESEREK AYAĞINDAN ÇIKARDIĞI TERLİKLE DARBETTİ

Olay, 20 Haziran'da Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Emniyet Caddesi'nde meydana geldi. S.D.Ç., sokakta yürüyen kayınvalidesi Neriman Çekin'in önünü otomobille kesti. Ardından ablasıyla otomobilden inen S.D.Ç., ayağından çıkardığı terlikle Çekin'i darbetti.

Gelinden kayınvalidesine feci dayak! Önce terlikte dövdü ardından otomobille çarptı

KAYNANASINI OTOMOBİLLE EZDİ

Çevredekilerin araya girmesine rağmen vurmaya devam eden S.D.Ç., daha sonra bindiği otomobilini Çekin'in üzerine sürüp çarptı. Savrulup yere düşen Çekin yaralanırken, S.D.Ç. tekrar otomobilden indi. Bir süre bekledikten sonra ablasıyla otomobile binen S.D.Ç. bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gelinden kayınvalidesine feci dayak! Önce terlikte dövdü ardından otomobille çarptı

SALDIRGAN GELİN İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Neriman Çekin, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Ayağında ve kolunda kırıklar oluşan Çekin, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına S.D.Ç., küçük yaşta çocuğu olduğu için ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gelinden kayınvalidesine feci dayak! Önce terlikte dövdü ardından otomobille çarptı

"DÜĞÜNDEN HEMEN SONRA NORMAL OLMADIĞINI FARK ETTİK"

Neriman Çekin, gelininin serbest bırakılmasını tepki göstererek,"3 yıl önce oğlum internet üzerinden bu kadınla tanıştı, biz de gidip istedik. Düğünden hemen sonra kadının normal biri olmadığını fark ettik. Daha önce de beni darbetmişti. Önce küfürler ve hakaretler, sonra beni mahallede darbetti. Tüm mahalleli buna şahittir. O olaydan sonra bir daha kendisiyle görüşmedim. Oğlum 15 gün önce izne gelmişti. Biz dahil olmadık, onlar birbirleriyle görüştüler. Olaydan bir gün önce gece beni aramıştı ama ben fark etmemişim. Bu kez saat 10.00 gibi beni aradı. Telefonda çok ağır hakaretler, küfürler etti" ifadelerini kullandı.

Gelinden kayınvalidesine feci dayak! Önce terlikte dövdü ardından otomobille çarptı

"KOLUMDA VE AYAĞIMDA PLATİN VAR"

Telefon numarası kayıtlı olmadığı için hakaret eden kişini kim olduğunu anlayamayan kadın, eşinin "Karakola gidelim" teklifi üzerine polise gitti. Neriman Çekin, "Bu numaranın kimin ait olduğunu ve çok rahatsız ettiğini, ağır hakaretlerde bulunduğunu söyledim. Polis memurları daha sonra fotoğrafını göstererek, kim olduğunu sordu. Ben de 'Gelinimdir' dedim. Polis de 'O zaman gelininiz tarafından rahatsız ediliyorsunuz' dediler. Sonra eve gitmek için oradan çıktım. Sonra bu abla ile kardeş beni takip etmişler. Yol ortasında, kameralara da yansıyor, beni darbettiler. Hem beni darbettiler hem de arabayla çarpıp üzerimden geçmeye çalıştılar. Şu an kolumda platin var, ayağımda platin var ve ayağa kalkacak gücüm yok. Hakimlere, savcılara sesleniyorum. Ben acılar içindeyken bu kadın nasıl oluyor da elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor?" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi. İddialarla ilgili ulaşılan S.D.Ç. ise açıklama yapmak istemediğini söyledi.

Gelinden kayınvalidesine feci dayak! Önce terlikte dövdü ardından otomobille çarptı
Önünü kestiği kayınvalidesini terlikle dövüp öldürmeye çalıştı
Kaynak: DHA

Mardin, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Önünü kestiği kayınvalidesini terlikle dövüp öldürmeye çalıştı - Son Dakika

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