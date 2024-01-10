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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ölü bulunan kişi için araştırma başlatıldı - Son Dakika
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ölü bulunan kişi için araştırma başlatıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan İzzeddin D. (27), kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İnceleme sonucunda genç adamın öldüğü tespit edildi ve cesedi morga kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

Mardin\'in Kızıltepe ilçesinde ölü bulunan kişi için araştırma başlatıldı
10.01.2024 - 13:29,  Güncelleme: 13:29
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Tepebaşı Mahallesi 606 Sokak'ta oturan İzzeddin D'den (27) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Eve giren ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları gencin öldüğünü belirledi.

İzzeddin D'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: AA
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