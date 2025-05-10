Mardin'de Orman Yangınlarına Farkındalık Etkinliği

MARDİN'in Derik İlçesinde 'Orman Benim' kampanyası kapsamında, orman yangınlarına karşı farkındalık etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başlatılan 'Orman Benim' kampanyası kapsamında, Derik ilçesinde 36 dekarlık Maliye Ormanı alanında temizlik çalışması yapıldı. Çöp ve atıkların neden olduğ orman yangınlarının engellenmesinin hedeflendiği etkinliğe Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mevlid Taş, Mazıdağı Orman İşletme Şefi Gülistan Menekşe, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte öğrencilere ormanın korunması hakkında bilgiler de verildi.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),