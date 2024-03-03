Mardin Savur\'da otomobil devrildi, 2 kişi yaralandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bedelli askerlik iddialarına yanıt verdi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bir gazetenin köşe yazarının kendisi için yapılan 'bedelli askerlik yaptı' iddialarına cevap verdi. Akpolat, tüm yalanlarla hukuk önünde hesaplaşacaklarını belirtti ve vatani görevine dil uzatanlara karşı duracağını vurguladı.