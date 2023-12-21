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Mardin'de otomobil şarampole devrildi, 1 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de otomobil şarampole devrildi, 1 yaralı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Sürücü aracını park ederken el frenini çekmeyi unuttu ve araç şarampole yuvarlandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Mardin\'de otomobil şarampole devrildi, 1 yaralı
21.12.2023 - 19:05,
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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Yalım Mahallesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, 07 FSD 14 plakalı otomobilini yol kenarına park ederek araçtan indi.

Bu sırada el freni çekilmeyen otomobil, aniden hareket ederek şarampole devrildi.

Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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