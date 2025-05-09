Mardin'de PDR Günleri Etkinliği

Mardin'de 10 ilçeden yaklaşık 600 eğitimcinin katılımıyla "Mardin PDR Günleri" etkinliği düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte çeşitli konularda sunumlar yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hülya Savaş, son zamanlarda yaptıkları çalışmalarda akran zorbalığını tespit ettiklerini ve bu konuda bir çalışma yapmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Savaş, "Bu işin başı eğitim. Eğitim ile bu işe ilk adımı atmak istedik. Farkındalık oluşturmak adına diğer öğretmenlerimiz ile işbirliği içerisinde başladık programa. Öğretmenlerimizden aldığımız örnekleri sınıflara ve sınıflardan da ailelere yansıtmak istiyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca da etkinlik kapsamında okulda şiddet ve akran zorbalığı üzerine 2 gün süren bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

Kentin akran zorbalığında Türkiye ortalamasının çok altında olduğuna dikkati çeken Eyyüpkoca, "Bir ay önce Bakanlığımızın yapmış olduğu testte ilimizde bu oran Türkiye ortalamasının çok altında çıktı. Binde beş öğrenci akran zorbalığına uğradığını ifade etmekte. Bu da bizi mutlu eden bir husus." ifadelerini kullandı.

Eyyüpkoca, eğitime verdiği desteklerinden dolayı Mardin Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.