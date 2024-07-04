Mardin'de Psikiyatri Uzmanı Madde Bağımlılığının Zararlarına Dikkat Çekti - Son Dakika
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Mardin'de Psikiyatri Uzmanı Madde Bağımlılığının Zararlarına Dikkat Çekti

Mardin'de Derik Devlet Hastanesinde görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Cemile Hazan Tunalı, madde bağımlılığının zararlarına dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Tunalı, madde bağımlılığının bir süreç olduğunu ve kullanımının hem bedensel hem de ruhsal problemlere yol açtığını belirtti. Ayrıca, madde bağımlılığının insan ve toplum sağlığına olan zararlarına da değinen Tunalı, bu durumun tedavi gerektirdiğini ve uzman yardımının önemli olduğunu vurguladı.

04.07.2024 16:27
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Mardin'de Derik Devlet Hastanesinde Psikiyatri Uzmanı Dr. Cemile Hazan Tunalı, madde bağımlılığının zararlarına değinerek, uyarılarda bulundu.

Tunalı, yaptığı yazılı açıklamada, madde bağımlılığının "Bir kereden bir şey olmaz" ile başlayıp "Bana bir şey olmaz" demekle devam eden bir süreç olduğunu belirtti.

Uyuşturucu madde kullanımında en tehlikeli yaşların 12-17 olduğunu ifade den Tunalı, madde kullanımının ilerleyen süreçte hem bedensel hem de ruhsal yönden oldukça ciddi problemlere yol açtığını aktardı.

Tunalı, şunları kaydetti:

"Madde bağımlılığının insan ve toplum sağlığına olan zararları tüm dünya tarafından bilinmekte. Madde bağımlılığı olan kişilerde psikiyatrik bir hastalık görülme sıklığı bağımlı olmayanlara göre 2,7 kat daha fazladır. Madde kullanımı olan kişilerin yüzde 70-75'inde en az bir psikiyatrik hastalık saptanmaktadır. Ayrıca madde kullanımı sadece kullananları değil kişinin ailesini ve tüm toplumu olumsuz yönde etkilemekte ve derin izler bırakmaktadır. Bağımlılık, doğru tedaviyle iyileşebilen psikiyatrik bir hastalık olup iyileşme için çaba ve zaman gerekmektedir. Bu süreçte aile ve yakın çevreden destek görmek oldukça önemlidir. Madde bağımlılığı olan bir kişinin tek başına bu durumdan kurtulması oldukça zordur. Bu bir irade olayı değildir. Bu tür durumlarda mutlaka uzman yardımına ihtiyaç vardır."

Kaynak: AA

Mardin, Derik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Psikiyatri Uzmanı Madde Bağımlılığının Zararlarına Dikkat Çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de Psikiyatri Uzmanı Madde Bağımlılığının Zararlarına Dikkat Çekti - Son Dakika
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