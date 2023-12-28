Mardin\'de Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Artuklu Belediyesi iş birliğiyle Dolunay Caddesi'nde alt zemin iyileştirme, mıcır dökümü, sulama ve sıkıştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk asfalt serimi yapıldı.

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti alabilmesi adına titizlikle çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu ve Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, yapılan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.