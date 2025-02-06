MARDİN'in Derik ilçesinde, sabahın erken saatlerinde ilçe merkezine akın eden binlerce sığırcık kuşunun, uyum halinde aynı yöne uçtuğu anlar, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.
Derik ilçesi merkez Kale Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde, binlerce sığırcık kuşu görüldü. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan kuşların birbirleriyle uyum halinde aynı yöne uçmaları, görenlerin ilgisini çekti. Sığırcık kuşlarının o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Sığırcık Kuşlarının Görsel Şöleni - Son Dakika
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