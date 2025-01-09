Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yenişehir Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Barış Allak (20), Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kavgada yaralanan S.K. (40) ve F.B'nin (18) tedavileri sürüyor.
Dün, Yenişehir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
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