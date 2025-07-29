Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Medrese Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada F.A. (53) ve Ç.A. (43) yaralandı.
Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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