Mardin\'de Sürücülere Eğitim Semineri

Mardin'de toplu taşıma sürücülerine mesleki eğitim semineri verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen seminerde, toplu taşıma hizmetlerinin kalitesinin artırılması, sürücülerin yolcularla daha etkili ve sağlıklı iletişim kurabilmesi, acil durumlara doğru ve hızlı müdahale edebilmesi, trafik güvenliğinin sağlanması gibi temel konular ele alındı.

Seminerde, İl Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Sağlık Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen uzman personeller sunum yaptı.

Sunumda, sürücülere, trafik kuralları, acil durum yönetimi, temel ilk yardım, stres ve öfke kontrolü, iletişim becerileri gibi başlıklarda hem teorik hem de uygulamalı bilgiler verildi.