Mardin'de Tarla Kaza: Sürücü Yaralandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe- Viranşehir yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,