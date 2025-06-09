Mardin'de TIR Yangını

MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki saman yüklü TIR, alev alarak yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Mardin- Diyarbakır kara yolu Sultanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförünün ismi ve plakası belirlenemeyen TIR'ın saman yüklü dorsesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden şoförü, TIR'ın kupa kısmını dorseden ayırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN-Seyfettin EKEN/MARDİN,